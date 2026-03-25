Σε δύο αγώνες μέχρι στιγμής έχουμε δύο διαφορετικούς νικητές: στην Αυστραλία κέρδισε ο Τζορτζ Ράσελ και στην Κίνα ο Κίμι Αντονέλι, αμφότεροι με Mercedes.

Οι Ferrari των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρκ ήταν στο παιχνίδι και στους δύο αγώνες. Είναι ξεκάθαρο πως, με την εφαρμογή των νέων κανονισμών, τα δεδομένα αλλάζουν από αγώνα σε αγώνα και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Πέρυσι, στην Ιαπωνία, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη Σουζούκα, ένα μοναδικό ρεκόρ.

Φέτος, το Ιαπωνικό Grand Prix θα διεξαχθεί την άνοιξη (για τρίτη χρονιά), σε μια προσπάθεια της Formula 1 να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 39 Grand Prix στην Ιαπωνία, εκ των οποίων τα 35 στην πίστα της Σουζούκα.

Η θρυλική Σουζούκα, με το περίφημο σχήμα «8», θέτει σε ομάδες και οδηγούς μια τελείως διαφορετική πρόκληση. Η πίστα σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον Ολλανδό Τζον Χούγκενχολζ, μετά από προτροπή του Σοϊχίρο Χόντα, ο οποίος ήθελε μια πίστα δοκιμών για τη Honda. Το χαρακτηριστικό σχήμα «8», που απαντάται και στην πίστα της Ferrari στο Φιοράνο, βοηθά στην ομοιόμορφη φόρτιση των ελαστικών. Η Σουζούκα έχει 10 δεξιές και 8 αριστερές στροφές. Μπήκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της Formula 1 τη δεκαετία του 1970 και είναι εξαιρετικά δημοφιλής.

Ο μοναδικός χαρακτήρας της διαδρομής, με τις 18 στροφές, την φέρνει στην κορυφή των προτιμήσεων των οδηγών. Η πίστα θεωρείται απαιτητική, τόσο για το μονοθέσιο όσο και για τον οδηγό. Έχει μήκος 5.807 μέτρα και ένα μεγάλο μέρος της ανακατασκευάστηκε, από την έξοδο του τελευταίου σικέιν μέχρι το τέλος του πρώτου τομέα.