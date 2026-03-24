Η τελευταία κούρσα της Euroleague είναι εδώ. Ο Ολυμπιακός (22-11) θέλει να «τελειώσει» την δουλειά στην Ισπανία κόντρα στην Βαλένθια (20-12) για την 33η αγωνιστική της Euroleague στην «Roig Arena» (24/03 21:30, Novasports Prime) και να «αγκαλιάσει» την πρώτη τετράδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» την αγωνιστική εβδομάδα που πέρασε, έκαναν δύο πολύ σημαντικές νίκες απέναντι σε Φενερμαχτσέ και Μπασκόνια στο ΣΕΦ. Έδωσαν τέλος σε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα ενός μήνα περίπου με αγώνα κάθε 2-3 ημέρες, και είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα που ουσιαστικά θα τους δώσει και το πολυπόθητο πλεονέκτημα έδρας.

Ήττα με κακό τέταρτο δεκάλεπτο στο Φάληρο

Στην πιο πρόσφατη μεταξύ τους «μονομαχία» ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τους Ισπανούς στο γήπεδο του με 92-99, εξαιτίας του πολύ κακού τέταρτου δεκαλέπτου. Ωστόσο οι Πειραιώτες συγκριτικά με εκείνη την αναμέτρηση, έχουν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι έτοιμη να συνεχίσει το αήττητο σερί της μέσα στο γήπεδο της Βαλένθια πετυχαίνοντας την ένατη σερί νίκη της.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην «Roig Arena» της Ισπανίας (24/03, 21:30).

