Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έκανε σπουδαία εμφάνιση με 37 πόντους. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφερε και ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους, ενώ ο Τόμας Ουόκαπ οργάνωσε εξαιρετικά το παιχνίδι με 9 ασίστ.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ξεχώρισαν ο Χόρτον Τάκερ με 27 πόντους και ο Ουέιντ Μπόλντουιν, που είχε 13 πόντους και 7 ασίστ.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 20-11 και παραμένει σε τροχιά τετράδας, ενώ η Φενέρμπαχτσε, παρά την ήττα, διατηρεί την κορυφή με 22-8. Οι «ερυθρόλευκοι» κάλυψαν και τη διαφορά της ήττας του πρώτου γύρου, αποκτώντας πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία.

Το παιχνίδι είχε διαφορετική εικόνα στα δύο ημίχρονα. Στο πρώτο μέρος, η Φενέρ είχε τον έλεγχο και προηγήθηκε, κλείνοντας το ημίχρονο στο +2 (48-46). Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό και με σερί 12-0 ξέφυγε με διψήφια διαφορά, παίρνοντας τα ηνία του αγώνα.

Παρά την προσπάθεια των Τούρκων να επιστρέψουν στην τέταρτη περίοδο, μειώνοντας μέχρι και στους τρεις πόντους, ο Φουρνιέ ανέλαβε δράση στα κρίσιμα σημεία και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη. Με μεγάλα σουτ και καθοριστικές φάσεις, οδήγησε την ομάδα του σε μία άνετη επικράτηση στο φινάλε. Τα δεκάλεπτα: 23-29, 48-46, 74-67, 104-87.