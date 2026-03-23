Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στο επίσημο site της Ολυμπιακού, πριν από το ταξίδι της ομάδας για την Ισπανία, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια (24/03, 21:30, Novasports Prime) για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ντόρσεϊ δήλωσε ότι αισθάνεται αναζωογονημένος και έτοιμος για το παιχνίδι, τονίζοντας τη σημασία της νίκης για την ομάδα του ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που απομένουν στη regular season.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο site του Ολυμπιακού

Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός για να φύγει νικητής από την Βαλένθια;

“Η Βαλένθια είναι μια καλή ομάδα, που παίζει με εξαιρετικό ρυθμό και υποστηρίζει ένα ταχύτατο παιχνίδι. Παίζουν πολύ καλά στην έδρα τους και εμείς θα πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας και να διαβάζουμε σωστά τις φάσεις”.

Σας δίνει επιπλέον κίνητρο το γεγονός ότι ηττηθήκατε από τη συγκεκριμένη ομάδα στον πρώτο γύρο;

“Όχι, δεν χρειαζόμαστε έξτρα κίνητρο. Κάθε παιχνίδι μέχρι να τελειώσει η σεζόν σημαίνει κάτι και θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας, πριν από το ματς”.

Ολοκληρώσατε με επιτυχία ένα πολύ πιεστικό πρόγραμμα με 7 αναμετρήσεις σε 14 ημέρες. Είχατε την ευκαιρία να ξεκουραστείτε πριν από το παιχνίδι με την Βαλένθια;

“Ναι, είχαμε ορισμένες ημέρες να ξεκουραστούμε και να δουλέψουμε μικρά προβλήματα που πιθανόν υπήρχαν στα σώματά μας.

Εγώ νιώθω αναζωογονημένος τώρα, ώστε να τελειώσουμε την σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξασφαλίσουμε το πλεονέκτημα έδρας στα Playoffs”.

Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο που ταξίδεψε στην Βαλένθια για να βρεθεί στο πλευρό σας;

“Ανταποδίδω την αγάπη που μας δείχνετε και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη στήριξή σας. Ας ελπίσουμε να γυρίσουμε πίσω όλοι μαζί την Τρίτη το βράδυ με μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη”.