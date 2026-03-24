Όλο και περισσότεροι έφηβοι και παιδιά εμφανίζουν πρώιμα σημάδια βαρηκοΐας. Οι ωτορινολαρυγγολόγοι προειδοποιούν ότι η μακροχρόνια έκθεση σε δυνατούς ήχους, ιδιαίτερα μέσω ακουστικών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον κοχλία και στα ευαίσθητα κύτταρα του εσωτερικού αυτιού.

Η χρήση ακουστικών για μουσική, βίντεο ή διαδικτυακή επικοινωνία έχει γίνει καθημερινή συνήθεια για τους περισσότερους νέους. Όταν όμως η ένταση ξεπερνά τα ασφαλή όρια και η διάρκεια χρήσης παρατείνεται, η φθορά στην ακοή γίνεται αναπόφευκτη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι βλάβες αυτές είναι συχνά μη αναστρέψιμες και μπορεί να εκδηλωθούν με εμβοές ή δυσκολία κατανόησης της ομιλίας σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Τα ακουστικά απειλούν την ακοή των νέων – Η «σιωπηλή» βαρηκοΐα που αυξάνεταιχωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Πολλοί νέοι αντιλαμβάνονται τη δυσκολία μόνο όταν η βλάβη έχει ήδη προχωρήσει, γεγονός που καθιστά την πρόληψη καθοριστική. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν την εφαρμογή του κανόνα «60-60»: χρήση ακουστικών με ένταση έως 60% της μέγιστης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά συνεχόμενα.

Σημαντική θεωρείται επίσης η επιλογή ποιοτικών ακουστικών που περιορίζουν τους εξωτερικούς θορύβους, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για υψηλή ένταση. Τα τακτικά διαλείμματα, η αποφυγή χρήσης κατά τον ύπνο και οι προληπτικοί έλεγχοι ακοής σε περίπτωση ενοχλήσεων μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία του αυτιού.

Η αυξανόμενη εξάρτηση από ψηφιακές συσκευές καθιστά το ζήτημα πιο επίκαιρο από ποτέ. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να οδηγήσει σε μια νέα γενιά ενηλίκων με προβλήματα ακοής. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η σωστή ενημέρωση και η αλλαγή συνηθειών αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά μέσα πρόληψης, ώστε η τεχνολογία να παραμένει σύμμαχος και όχι απειλή για τη μακροπρόθεσμη υγεία.