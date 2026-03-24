Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Στα Σχοινιά», ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου συζητούν διεξοδικά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και το πολιτικό timing, με σενάρια που φτάνουν έως και αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Η συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των γεωπολιτικών εξελίξεων που επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ακρίβεια, η οποία εξακολουθεί να πιέζει τους πολίτες. Οι δύο δημοσιογράφοι αναλύουν τα επιδοματικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητά τους και θέτοντας το ζήτημα της ανάγκης για μια πιο σταθερή οικονομική στρατηγική.

Παράλληλα, η συζήτηση επεκτείνεται στον πληθωρισμό, τον ρόλο του τουρισμού και τις επιπτώσεις που έχει η διεθνής αστάθεια στην ελληνική οικονομία. Οι ομιλητές επιχειρούν να αποτυπώσουν τη συνολική εικόνα της οικονομικής πραγματικότητας μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δημοσκοπήσεις, όπου καταγράφεται προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μια γενικότερη τάση των πολιτών να σκέφτονται πιο «κυβερνητικά». Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την αναζήτηση σταθερότητας σε μια περίοδο πολιτικής και κοινωνικής πίεσης.

Η συζήτηση αγγίζει και ζητήματα εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα, ενώ γίνεται αναφορά σε γεγονότα που επηρεάζουν το δημόσιο κλίμα, όπως η υπόθεση των Τεμπών. Οι δύο δημοσιογράφοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν πώς τέτοιες εξελίξεις διαμορφώνουν την κοινή γνώμη.

Κλείνοντας το επεισόδιο, ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου καταλήγουν σε ένα στοίχημα για το πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές — αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα: ποιος θα πέσει μέσα στις προβλέψεις;