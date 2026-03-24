Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό 24χρονης γυναίκας σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια. Ο νεαρός, ο οποίος συνελήφθη και παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε τα πολλαπλά χτυπήματα, παραμένει υπό κράτηση και, μαζί με τον δικηγόρο του, προετοιμάζει την απολογία του για τη Δευτέρα.

Αρχικά ο 20χρονος είχε προσαχθεί ως ύποπτος και, μετά από λίγες ώρες, ομολόγησε ότι εκείνος χτύπησε τη γυναίκα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην αστυνομία και στον ανακριτή, οι δύο τους συναντήθηκαν, διαπληκτίστηκαν, και – όπως υποστήριξε – η κοπέλα τον χτύπησε πρώτη, με αποτέλεσμα να απαντήσει με βία και να την εγκαταλείψει στο σημείο.

Περισσότερες εξηγήσεις δεν έδωσε, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της συνάντησης. Υπάρχουν πληροφορίες, που ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σχετικά με τον λόγο που οι δύο νέοι βρέθηκαν εκείνη τη βραδιά.

Ο 20χρονος απολογήθηκε χθες και κρίθηκε προφυλακιστέος. Ζήτησε, ωστόσο, να υποβληθεί σε ψυχολογική και ψυχιατρική εξέταση, καθώς έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ίδρυμα και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Η εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φαίνεται να είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε στο παρελθόν. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, καθώς δεν αποκλείεται οι δύο νέοι να γνωρίστηκαν την ίδια ημέρα του περιστατικού, πιθανόν μέσω social media.

Το χρονικό της επίθεσης

Η 24χρονη εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη και αιμόφυρτη από περαστικό, στην πιλοτή πολυκατοικίας, το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη. Εκεί νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.