Στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο 20χρονος κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό 24χρονης, προκειμένου να απολογηθεί, έπειτα από την προθεσμία που είχε ζητήσει και λάβει την περασμένη Παρασκευή.

Όπως αναφέρει το pliroforiodotis.gr, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, διατάχθηκε διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διερευνηθεί η ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης.

Υπό κράτηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέταση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ενώ μέχρι τότε ο 20χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση.

Την περασμένη Παρασκευή, όταν συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ομολόγησε τον ξυλοδαρμό της γυναίκας, ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, εκείνη του επιτέθηκε πρώτα και όταν την χτύπησε, αυτός δεν είχε πρόθεση να την σκοτώσει.

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, η γυναίκα είχε εντοπιστεί αιμόφυρτη από περίοικους σε πυλωτή πολυκατοικίας σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση.

Το χρόνικο

Η νεαρή βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη και χωρίς τις αισθήσεις της σε πιλοτή πολυκατοικίας, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν σοβαρές και μόνιμες επιπλοκές.

Όπως ανέφεραν νωρίτερα αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκε άτομο που θεωρείται ότι ενδέχεται να συνδέεται με την υπόθεση. Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση συνεχίζουν να «σαρώνουν» την περιοχή, συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να αποκαλυφθούν κρίσιμα στοιχεία για την επίθεση.

«Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει, ενδέχεται να μείνει ανάπηρη, τυφλή», δήλωσε η αδελφή της στο MEGA. Η 24χρονη βρέθηκε λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ, όταν κάτοικοι είδαν την κοπέλα αιμόφυρτη και αναίσθητη στην είσοδο πολυκατοικίας.