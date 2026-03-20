Ξέσπασε ο πατέρας της 24χρονης, η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια και παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, καθώς όπως είπε μιλώντας στο MEGA για την κόρη του «πήγε σε πιο βαρύ κώμα» και ζήτησε δικαιοσύνη.

Το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, γιος πρώην αντιδημάρχου της πόλης, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Μετά την ομολογία του στους αστυνομικούς, ότι ήταν εκείνος που χτύπησε τη 24χρονη στο κεφάλι και το σώμα ύστερα από έντονο καβγά, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στην απολογία του υποστήριξε κυνικά, πως το θύμα του επιτέθηκε πρώτη και ότι εκείνος απλώς αντέδρασε. Όταν η νεαρή γυναίκα κατέρρευσε, την εγκατέλειψε αβοήθητη στο σημείο. «Με έπιασε από τον λαιμό ξαφνικά μετά από έντονη αντιπαράθεση που είχαμε και προσπάθησα να αμυνθώ. Δεν μπόρεσα να ελέγξω τη δύναμή μου και δεν κατάλαβα ότι την χτύπησα τόσο πολύ», ισχυρίστηκε ο 20χρονος.

Ο δικηγόρος του υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι «δε γνωρίζονταν καλά. Ήταν πρώτη γνωριμία. Διαφωνήσανε και του επιτέθηκε. Φοβήθηκε, προφανώς αντέδρασε, δεν ήξερε το μέτρο της αντίδρασής του, θα δούμε».

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο, ήταν μια τηλεφωνική κλήση. Η τελευταία που έγινε στο κινητό της 24χρονης. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που της μίλησε και την είδε το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από περίοικους, αιμόφυρτη και βαριά τραυματισμένη στην πιλοτή πολυκατοικίας όπου βρισκόταν.

Μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ

Η 24χρονη παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

«Οι γιατροί μας είπαν, ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πάρα πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμα κι αν επιβιώσει, ενδέχεται να μείνει ανάπηρη, τυφλή», δήλωσε η αδελφή της.

Η υπόθεση συγκλονίζει τη Βέροια, καθώς μια νεαρή γυναίκα παλεύει για τη ζωή της, ενώ ο 20χρονος καλείται να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.