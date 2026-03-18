Σοβαρό περιστατικό στη Βέροια σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν μια 24χρονη γυναίκα βρέθηκε με βαριά τραύματα στο κεφάλι σε πυλωτή πολυκατοικίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε ύστερα από κλήση περιοίκων που εντόπισαν τη νεαρή πεσμένη στο έδαφος και κάλεσαν αμέσως βοήθεια. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και σταθμός του ΕΚΑΒ, ο οποίος τη μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 24χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού. Συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, ενώ εξετάζεται και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ριχτεί «φως» στην υπόθεση.