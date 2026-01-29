Ένας 89χρονος οδηγός κινήθηκε αντίθετα στην Εγνατία Οδό, στη Βέροια, εισερχόμενος λάθος από τον κόμβο της πόλης.

Μία 50χρονη οδηγός, προσπαθώντας να αποφύγει τον 89χρονο, συγκρούστηκε με το διαχωριστικό στηθαίο και τραυματίστηκε.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό κοντά στη Βέροια, όταν ένας 89χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας τροχαίο ατύχημα.

Μία 50χρονη οδηγός, επιχειρώντας να τον αποφύγει, προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο και τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες περίπου στις 3 το μεσημέρι. Ο 89χρονος εισήλθε ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο της Βέροιας και κινήθηκε στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνταν κανονικά.

Μετά από πορεία περίπου 10 χιλιομέτρων και το ατύχημα με τη 50χρονη, ο ηλικιωμένος εξήλθε από την Εγνατία μέσω του κόμβου Κουλούρας, όπου συνελήφθη από αστυνομικούς που είχαν ήδη ειδοποιηθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.