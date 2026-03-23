Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Κολομβία, όταν μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 μέσα σε δασώδη περιοχή, με τις εικόνες να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες δήλωσε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού. Όπως ανέφερε, «ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη».

Σύμφωνα με τον πτέραρχο Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άτομα – 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος. Το αεροσκάφος συνετρίβη σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή, λίγα λεπτά μετά την απογείωση.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι έχει επιβεβαιωθεί ένας θάνατος, ενώ 77 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Παραμένει άγνωστη η τύχη 43 επιβαινόντων, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται στην περιοχή της τραγωδίας.