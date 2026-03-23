Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans, απεβίωσε από καρκίνο σε ηλικία 43 ετών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σε δήλωση τη Δευτέρα.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Λέο Ραντβίνσκι. Ο Λέο έφυγε ειρηνικά μετά από μια μακρά μάχη με τον καρκίνο», δήλωσε εκπρόσωπος της OnlyFans. «Η οικογένειά του έχει ζητήσει σεβασμό της ιδιωτικής της ζωής σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η εταιρεία κατέβαλε πέρυσι μερίσματα ύψους 701 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό ρεκόρ, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Ο Ραντβίνσκι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για μια πιθανή πώληση της πλατφόρμας streaming, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία χρησιμοποιείται από εργαζόμενους του σεξ και διασημότητες για να προσεγγίσουν το κοινό τους.

Πίσω από το όνομα OnlyFans, την πιο συζητημένη διαδικτυακή πλατφόρμα της τελευταίας δεκαετίας, ήταν ένας άνθρωπος που σπάνια έδινε συνεντεύξεις και δεν ήθελε τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας, γεννήθηκε το 1982 στην Οδησσό. Στα 43 του χρόνια, είχε αποκτήσει περιουσία που έφτανε τα 7,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, και θεωρούνταν ο «μεγιστάνας του πορνό του 21ου αιώνα».

Ο Ραντβίνσκι είχε από νωρίς στραμμένη την προσοχή του στο περιεχόμενο ενηλίκων. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 δημιούργησε την Cybertania, μια εταιρεία που πρόσφερε συνδέσμους και κωδικούς πρόσβασης για ιστοσελίδες, κερδίζοντας από κάθε κλικ. Στη συνέχεια, ίδρυσε το MyFreeCams, ένα από τα πιο επιτυχημένα sites με κάμερες για ενήλικες. Το μεγάλο του άλμα, όμως, ήρθε το 2018, όταν εξαγόρασε το 75% της OnlyFans, μιας πλατφόρμας που είχε δημιουργήσει το 2016 ο Βρετανός Τιμ Στόκλεϊ με δάνειο 10.000 δολαρίων από τον πατέρα του.

Η αρχική ιδέα της OnlyFans ήταν να συνδέει καλλιτέχνες με το κοινό τους. Ωστόσο, το μοντέλο συνδρομών και η ελευθερία περιεχομένου την μετέτρεψαν γρήγορα σε τόπο άνθησης της ερασιτεχνικής πορνογραφίας. Η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης: μέσα σε έναν χρόνο η βάση χρηστών εκτοξεύθηκε από 20 σε πάνω από 120 εκατομμύρια, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 553%. Σήμερα, οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά για την πλατφόρμα, με έσοδα 863 εκατ. δολάρια το 2023.

Λονδίνο, προσπαθεί να διευρύνει το προφίλ της προσελκύοντας personal trainers, καλλιτέχνες, κωμικούς και μουσικούς, με το επιχειρηματικό μοντέλο να παραμένει ίδιο: προμήθεια 20% από κάθε συνδρομή.Η τεράστια ανάπτυξη έφερε στον Ραντβίνσκι αμύθητα κέρδη. Από το 2021 έως τις αρχές του 2025 είχε λάβει μερίσματα ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, ενώ μόλις τον Αύγουστο εισέπραξε άλλα 598,4 εκατ. από τη Fenix International, την εταιρεία-ομπρέλα της OnlyFans

Παρά την αμφιλεγόμενη φύση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ο Ραντβίνσκι καλλιεργούσε και μια εικόνα φιλανθρώπου. Δήλωνε ότι αφιερώνει «μεγάλο μέρος χρόνου, κόπου και χρημάτων» σε μη κερδοσκοπικές δράσεις. Το 2022 προσέφερε 5 εκατ. δολάρια για την Ουκρανία, για έρευνα κατά του καρκίνου, για οργανώσεις προστασίας ζώων και για τη μελέτη δερματικών ασθενειών.

Έτσι, ο Λεονίντ Ραντβίνσκι ήταν μια αντιφατική φιγούρα: από τη μια, ένας κλειστοφοβικός δισεκατομμυριούχος της πορνογραφίας που έστησε έναν από τους πιο κερδοφόρους ιστότοπους στον κόσμο· από την άλλη, ένας φιλάνθρωπος που δήλωνε ότι ήθελε να επιστρέψει στην κοινωνία μεγάλο μέρος του πλούτου του. Μυστηριώδης, αμφιλεγόμενος αλλά και αναπόφευκτα επιδραστικός, έμενε μακριά από τα φώτα, ενώ το δημιούργημά του επανακαθόρισε τα όρια της ψηφιακής οικονομίας του θεάματος.