Σε δασκάλα δημοτικού στη Βρετανία απαγορεύτηκε να διδάσκει επ’ αόριστον, αφού αποκαλύφθηκε ότι συμμετείχε σε πορνογραφικό περιεχόμενο και είχε λογαριασμό στο OnlyFans, όπου υποδυόταν την «γιαγιά».

Η 61χρονη Λίντι Κόρστον εργαζόταν σε δημοτικό σχολείο στο Σάσεξ από τον Νοέμβριο του 2022. Οι συνάδελφοί της εντόπισαν την παράλληλη δραστηριότητά της στο OnlyFans και ενημέρωσαν το σχολείο, γεγονός που οδήγησε σε ακρόαση από επιτροπή του υπουργείου Παιδείας.

Η Λίντι παραδέχτηκε ότι είχε λογαριασμό, τον οποίο αρχικά ισχυριζόταν ότι δεν περιείχε σεξουαλικό περιεχόμενο και δεν ήταν στο όνομά της. Παρόλα αυτά, τον Ιανουάριο του 2025 αποκαλύφθηκε ότι συμμετείχε σε βίντεο με σεξουαλικές δραστηριότητες, το οποίο ήταν διαθέσιμο σε συνδρομητές ιστοσελίδας πορνογραφικού περιεχομένου. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως το βίντεο ήταν ευρέως προσβάσιμο.

Η επιτροπή του υπουργείου Παιδείας τόνισε ότι, αν και η συμπεριφορά έγινε εκτός σχολείου, συνδέεται με τον τρόπο που εκπλήρωνε τα διδακτικά της καθήκοντα και θα μπορούσε να εκθέσει ή να επηρεάσει τους μαθητές με επιβλαβή τρόπο. Έτσι, αποφασίστηκε η απαγόρευση της διδασκαλίας της επ’ αορίστον.

Η Λίντι έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για επανένταξη στο επάγγελμα μετά από δύο χρόνια.