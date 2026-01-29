Η Joanna Pink, μοντέλο του OnlyFans, έχει γίνει γνωστή στα social media για τις εμφανίσεις της σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, όπως η Νέα Παραλία και η Πλατεία Ναυαρίνου.

Συνοδεύεται από τον σύντροφό της, τον οποίο παρουσιάζει να κρατά με λουρί και μάσκα, σε μια πρωτότυπη και προκλητική δημόσια εμφάνιση.

Οι βόλτες τους πραγματοποιούνται συνήθως βραδινές ώρες με σκοπό να καταγράψουν τις αντιδράσεις των περαστικών.

Πρόκειται για τη Joanna Pink, η οποία έχει γίνει γνωστή στα social media μέσα από βίντεο όπου εμφανίζεται να κυκλοφορεί σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπως η Νέα Παραλία και η Πλατεία Ναυαρίνου, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, τον οποίο «βγάζει βόλτα» με λουρί και μάσκα. Οι εμφανίσεις τους πραγματοποιούνται συνήθως βραδινές ώρες, όταν υπάρχει αρκετός κόσμος, με στόχο να καταγράφονται οι αντιδράσεις των περαστικών.

Οι εικόνες αυτές προκαλούν ποικίλα συναισθήματα: Από απορία και αμηχανία, μέχρι έντονη δυσφορία. Σε κάθε περίπτωση, δεν περνούν απαρατήρητοι, καθώς αρκετοί σταματούν για να παρακολουθήσουν τη σκηνή, ενώ άλλοι σηκώνουν τα κινητά τους για να τη βιντεοσκοπήσουν.

Η Joanna Pink διατηρεί ενεργό λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans, όπου δημιουργεί περιεχόμενο, ενώ παράλληλα έχει αποκτήσει αρκετές χιλιάδες ακολούθους και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.