Πίσω από το όνομα OnlyFans, την πιο συζητημένη διαδικτυακή πλατφόρμα της τελευταίας δεκαετίας, βρίσκεται ένας άνθρωπος που σπάνια δίνει συνεντεύξεις και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας: ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας, γεννημένος το 1982 στην Οδησσό. Στα 43 του χρόνια, με περιουσία που φτάνει τα 7,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, θεωρείται σήμερα ο «μεγιστάνας του πορνό του 21ου αιώνα».

Ο Ραντβίνσκι είχε από νωρίς στραμμένη την προσοχή του στο περιεχόμενο ενηλίκων. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 δημιούργησε την Cybertania, μια εταιρεία που πρόσφερε συνδέσμους και κωδικούς πρόσβασης για ιστοσελίδες, κερδίζοντας από κάθε κλικ. Στη συνέχεια, ίδρυσε το MyFreeCams, ένα από τα πιο επιτυχημένα sites με κάμερες για ενήλικες. Το μεγάλο του άλμα, όμως, ήρθε το 2018, όταν εξαγόρασε το 75% της OnlyFans, μιας πλατφόρμας που είχε δημιουργήσει το 2016 ο Βρετανός Τιμ Στόκλεϊ με δάνειο 10.000 δολαρίων από τον πατέρα του.

Η αρχική ιδέα της OnlyFans ήταν να συνδέει καλλιτέχνες με το κοινό τους. Ωστόσο, το μοντέλο συνδρομών και η ελευθερία περιεχομένου την μετέτρεψαν γρήγορα σε τόπο άνθησης της ερασιτεχνικής πορνογραφίας. Η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης: μέσα σε έναν χρόνο η βάση χρηστών εκτοξεύθηκε από 20 σε πάνω από 120 εκατομμύρια, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 553%.Σήμερα, οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά για την πλατφόρμα, με έσοδα 863 εκατ. δολάρια το 2023, ενώ Ευρώπη και υπόλοιπος κόσμος απέφεραν άλλα 443 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία, με έδρα το Λονδίνο, προσπαθεί να διευρύνει το προφίλ της προσελκύοντας personal trainers, καλλιτέχνες, κωμικούς και μουσικούς, με το επιχειρηματικό μοντέλο να παραμένει ίδιο: προμήθεια 20% από κάθε συνδρομή.Η τεράστια ανάπτυξη έφερε στον Ραντβίνσκι αμύθητα κέρδη. Από το 2021 έως τις αρχές του 2025 έχει λάβει μερίσματα ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, ενώ μόλις τον Αύγουστο εισέπραξε άλλα 598,4 εκατ. από τη Fenix International, την εταιρεία-ομπρέλα της OnlyFans. Παράλληλα, εδώ και μήνες συζητείται η πιθανή πώληση τηςπλατφόρμας, με εκτιμήσεις που φτάνουν τα 8 δισ. δολάρια, χωρίς όμως ακόμη να υπάρχει συμφωνία.

Παρά την αμφιλεγόμενη φύση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ο Ραντβίνσκι καλλιεργεί και μια εικόνα φιλανθρώπου. Δηλώνει ότι αφιερώνει «μεγάλο μέρος χρόνου, κόπου και χρημάτων» σε μη κερδοσκοπικές δράσεις. Το 2022 προσέφερε 5 εκατ. δολάρια για την Ουκρανία, για έρευνα κατά του καρκίνου, για οργανώσεις προστασίας ζώων και για τη μελέτη δερματικών ασθενειών. Έχει μάλιστα ανακοινώσει την πρόθεσή του να υπογράψει το Giving Pledge, δεσμευόμενος να δωρίσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Έτσι, ο Λεονίντ Ραντβίνσκι παραμένει μια αντιφατική φιγούρα: από τη μια, ένας κλειστοφοβικός δισεκατομμυριούχος της πορνογραφίας που έστησε έναν από τους πιο κερδοφόρους ιστότοπους στον κόσμο· από την άλλη, ένας φιλάνθρωπος που υπόσχεται να επιστρέψει στην κοινωνία μεγάλο μέρος του πλούτου του. Μυστηριώδης, αμφιλεγόμενος αλλά και αναπόφευκτα επιδραστικός, συνεχίζει να κινείται μακριά από τα φώτα, ενώ το δημιούργημά του επανακαθορίζει τα όρια της ψηφιακής οικονομίας του θεάματος.