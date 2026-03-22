Ο Ολυμπιακός έφτασε μια «ανάσα» απ’ το γκολ στο 56’, με τον Μεχντί Ταρέμι ν’ απειλεί την εστία της Λάρισας.
Ο Ιρανός στράικερ βρέθηκε σε καλή θέση, μετά την πάσα του Τσικίνιο, σούταρε αλλά ο Βενετικίδης έκανε δύσκολη απόκρουση με το δεξί πόδι.
Ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ικανοποιημένος μόνο από την αγωνιστική εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ τόνισε ότι ο στόχος των Πράσινων είναι να εμφανιστούν ανταγωνιστικοί στα πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος.
Άλλο ένα δυσάρεστο μαντάτο προέκυψε στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού, καθώς μετά τον Σισοκό και ο Κάτρης χάνει το υπόλοιπο της σεζόν! Ο νεαρός αμυντικός υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στον δικέφαλο, ενώ η εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν θα προλάβει κάποιο από τα παιχνίδια των […]
Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια της Super League με την 26η αγωνιστική και πλέον Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στρέφουν το βλέμμα τους στα playoffs με τους τρεις να ερίζουν για τον τίτλο του πρωταθλητή. Η ΑΕΚ είναι πρώτη με 60 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός που έχει 58 και ο ΠΑΟΚ εκκινεί από την 3η θέση με 57 βαθμούς. […]
Με καλύτερο άλμα στα 8.19μ στον μεγάλο τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόρουν στην Πολωνία ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την έκτη θέση στον κόσμο.
Η νέα αποκαρδιωτική εμφάνιση του Άρη και η ήττα από τον ΟΦΗ έφερε και φυσιολογικές αντιδράσεις πριν καν τελειώσει το παιχνίδι. Ηδη από το 0-2 ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα τόσο τους ποδοσφαιριστές όσο και τον Θεόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος τα… άκουσε και όταν κατευθυνόταν στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα. Ένα βαρύ κλίμα που […]