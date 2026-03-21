Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, ο πλανήτης ήρθε ένα βήμα πιο κοντά σε μία μεγάλης έκτασης πυρηνική καταστροφή.

Η ταυτόχρονη κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων με επίκεντρο τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και του Ισραήλ δεν αποτελεί πλέον μια περιορισμένη γεωγραφική διένεξη, αλλά μια υπαρξιακή απειλή.

Με τη Νατάνζ και τη Ντιμόνα να βρίσκονται ταυτόχρονα στο στόχαστρο, η ανθρωπότητα εισέρχεται σε μια σκοτεινή ατραπό όπου μία αστοχία μπορεί να πυροδοτήσει αλυσιδωτή αντίδραση δίχως επιστροφή.

Το χρονικό των επιθέσεων: Από τη Νατάνζ στη Ντιμόνα

Όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, όταν συντονισμένα πλήγματα από αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 και ισραηλινά μαχητικά στόχευσαν την καρδιά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος: το συγκρότημα της Νατάνζ.

H Νατάνζ στο Ιράν

Χρησιμοποιώντας βόμβες τύπου «bunker-buster» (GBU-57), οι επιτιθέμενοι επιχείρησαν να διαπεράσουν τα 80 μέτρα θωρακισμένου σκυροδέματος που προστατεύουν τις υπόγειες αίθουσες των φυγόκεντρων εμπλουτισμού ουρανίου.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν ακαριαία και συμβολική.

Ένας καταιγισμός βαλλιστικών πυραύλων και drones κατευθύνθηκε προς την έρημο Νέγκεβ, στοχεύοντας την περιοχή της πόλης Ντιμόνα, όπου εδρεύει το Πυρηνικό Κέντρο «Σιμόν Πέρες».

Η εγκατάσταση αυτή, που χτίστηκε τη δεκαετία του ’50 με μυστική γαλλική βοήθεια, αποτελεί τον «ιερό δισκοπότηρο» της ισραηλινής ασφάλειας.

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας στη Ντιμόνα. Φωτογραφία: Times of Israel (Moshe Shai/Flash90)

Παρά την επίσημη πολιτική της λεγόμενης «πυρηνικής ασάφειας», η Ντιμόνα θεωρείται από τη διεθνή κοινότητα ως το εργοστάσιο παραγωγής πλουτωνίου «για το μη δηλωμένο πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ, το οποίο εκτιμάται σε 80 έως 400 κεφαλές», σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνείς φορείς και ινστιτούτα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, τουλάχιστον 47 πολίτες τραυματίστηκαν στην πόλη της Ντιμόνα από θραύσματα, ενώ ο πανικός εξαπλώνεται καθώς οι πύραυλοι έπληξαν κτίρια σε απόσταση αναπνοής από τον αντιδραστήρα.

Η απόσταση είναι 13 χιλιόμετρα. Τόσο αστόχησε ο πύραυλος που εκτόξευτηκε από το Ιράν.

Το χτύπημα στην Ντιμόνα

Η Γεωγραφία του Τρόμου: Το Εφιαλτικό Σενάριο της Διασποράς

Το ερώτημα που πλανήται πάνω από τα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων είναι απλό όσο και τρομακτικό: Τι θα συμβεί αν ένας πύραυλος διαπεράσει τον θόλο του αντιδραστήρα ή αν μια έκρηξη στη Νατάνζ απελευθερώσει τόνους εξαφθοριούχου ουρανίου;

Επιστήμονες και πυρηνικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η ραδιενέργεια δεν αναγνωρίζει σύνορα. Σε περίπτωση άμεσου πλήγματος στη Ντιμόνα, τα ισότοπα Καισίου-137 και Ιωδίου-131 θα παρασυρθούν από τους δυτικούς ανέμους.

Μέσα σε 48 ώρες, ένα ραδιενεργό νέφος θα μπορούσε να καλύψει την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, καθιστώντας τεράστιες εκτάσεις ακατοίκητες και μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα για γενεές.

Αντίστοιχα, μια καταστροφή στη Νατάνζ θα προκαλούσε τοπική οικολογική κατάρρευση στο κεντρικό Ιράν, απειλώντας άμεσα εκατομμύρια κατοίκους με οξεία ραδιενεργό δηλητηρίαση, ενώ τα τοξικά αέρια θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιοποικιλότητα του Περσικού Κόλπου, καταστρέφοντας τη θαλάσσια ζωή σε μια από τις πιο ζωτικές υδάτινες οδούς του πλανήτη.

Ο κίνδυνος όμως εκτείνεται πέρα από τη μόλυνση. Η κλιμάκωση προς μια πλήρη πυρηνική ανταλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει στο φαινόμενο του «Πυρηνικού Χειμώνα».

Η αιθάλη από τις πυρκαγιές που θα προκαλούσαν οι εκρήξεις θα υψωνόταν στη στρατόσφαιρα, μπλοκάροντας την ηλιακή ακτινοβολία.

Αυτό θα σήμαινε απότομη πτώση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, κατάρρευση της γεωργίας και έναν παγκόσμιο λιμό που θα απειλούσε δισεκατομμύρια ανθρώπους, ακόμη και σε χώρες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Μέση Ανατολή.

Δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου, ότι δεν έχει γνώση των πληροφοριών ότι βλήμα έπληξε την πόλη της Ντιμόνα στο Ισραήλ, αλλά δεν έχει ενδείξεις ζημιών στο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο της Νεγκέβ που βρίσκεται εκεί.

Σύμφωνα με την IAEA, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αναφέρει ασυνήθιστα επίπεδα ραδιενέργειας μετά το περιστατικό.