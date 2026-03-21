Ιρανική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στη νότια πόλη Ντιμόνα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 39 ανθρώπων, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σορόκα στη Μπερσεβά. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένα αγόρι, περίπου 12 ετών, σε σοβαρή κατάσταση, το οποίο χτυπήθηκε από θραύσματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μια γυναίκα γύρω στα 30 τραυματίστηκε μέτρια από σπασμένα γυαλιά, ενώ άλλοι 37 άνθρωποι υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς από θραύσματα, πτώσεις στην προσπάθειά τους να βρουν καταφύγιο ή κρίσεις οξείας ανησυχίας.

Επιδείνωση της κατάστασης του παιδιού

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η κατάσταση του νεαρού αγοριού που τραυματίστηκε από τον ιρανικό πύραυλο στη Ντιμόνα έχει επιδεινωθεί.

Ζημιές σε κατοικίες και κτίρια

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια στην περιοχή, σύμφωνα με τις διασωστικές υπηρεσίες. Ο πύραυλος, που έφερε μεγάλη πολεμική κεφαλή, άφησε πίσω του σημαντικές υλικές καταστροφές και σκηνές πανικού μεταξύ των κατοίκων.