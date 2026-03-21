Ο ιρανικός οργανισμός πυρηνικής ενέργειας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαιώνει την επίθεση στη Νατάνζ. Δεν ανέφεραν πώς συνέβη ούτε τι είδους βόμβες χρησιμοποιήθηκαν. Ωστόσο, διαβεβαίωσαν επίσης ότι η επίθεση αυτή δεν προκάλεσε πυρηνική ακτινοβολία, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για τον άμαχο πληθυσμό γύρω από την εγκατάσταση.

Γνωρίζουμε ότι το Νατάνζ είναι μία από τις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, που βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, μαζί με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν. Επίσης, γνωρίζουμε ότι ένας από τους κύριους στόχους αυτού του πολέμου από την πλευρά των Αμερικανών και των Ισραηλινών ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πώς να το καταστρέψουν και να εμποδίσουν το Ιράν να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα.

Ακούμε καθημερινά ότι υπήρξαν επιθέσεις κοντά σε αυτές [τις πυρηνικές εγκαταστάσεις], ιδίως στις εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν. Όμως, αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούμε για μια μεγάλη επίθεση στο Νατάνζ, αναφέρει το aljazeera.com.

Επιπλέον, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν, βασιζόμενα σε αμερικανικές πηγές, ότι οι Αμερικανοί ήταν πίσω από αυτή την επίθεση και ότι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά βόμβες τύπου «bunker buster» εναντίον αυτής της εγκατάστασης από την αρχή αυτού του πολέμου.