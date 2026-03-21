- Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν απόβαση στο Ιράν αποκαλύπτει το CBS
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει «να μειώσει σταδιακά» τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, την ώρα που οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή
- Ισραήλ: Σειρήνες για ιρανική πυραυλική επίθεση
- Κουβέιτ: Επιθέσεις με drones και πυραύλους
- Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη
- Wall Street Journal: Το Ιράν επιτέθηκε στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό
- Η Τεχεράνη εμφανίζεται πρόθυμη να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων ιαπωνικών συμφερόντων από το Στενό του Χορμούζ
- Σαουδική Αραβία: Το ΥΠΑΜ ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 20 drones
- Λίβανος: Εκρήξεις στα νότια προάστια της Βηρυτού εν μέσω νέου κύματος ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών
- ΗΠΑ: Άρση κυρώσεων για 30 ημέρες σε ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται σε δεξαμενόπλοια
Τραμπ: «Εξετάζουμε την χαλάρωση των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή»
«Βρισκόμαστε κοντά στην επίτευξη των στόχων μας» - Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ ανήκει στα κράτη που τα χρησιμοποιούν
Άμπου Ντάμπι: Πάνω από 100 συλλήψεις για ψευδή βίντεο σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πάνω από 100 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι για την ανάρτηση παραπλανητικών βίντεο σχετικά με τις επιθέσεις του Ιράν στο εμιράτο, μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εντείνουν τα μέτρα ελέγχου της πληροφόρησης, ενώ οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Όπως αναφέρει η […]
Απειλές Τραμπ για αποχώρηση αμερικανικών βάσεων από χώρες του ΝΑΤΟ
Στο στόχαστρο και η Ισπανία λόγω της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ – Νευρικότητα στις αγορές και φόβοι για κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης.
Η Τεχεράνη δεν έχει πλεόνασμα πετρελαίου για να διαθέσει στις αγορές, λέει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου
Το Ιράν διαβεβαίωσε απόψε ότι δεν διαθέτει κανένα πλεόνασμα πετρελαίου να προσφέρει στις διεθνείς αγορές, αφού ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να χαλαρώσουν κάποιες κυρώσεις που έχουν επιβάλει στην Τεχεράνη.
Ο όμιλος CBS κλείνει τη ραδιοφωνική ενημερωτική υπηρεσία του και όλοι οι εργαζόμενοι θα απολυθούν
Έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα λειτουργίας ο όμιλος CBS πρόκειται να κλείσει την ενημερωτική ραδιοφωνική υπηρεσία του, η οποία παρείχε δελτία ειδήσεων σε εκατοντάδες σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια ακόμα ένδειξη της δύσκολης περιόδου που διανύουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.