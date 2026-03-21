Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση του ιδιοκτήτη γκαλερί Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή (20/03) για παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, μετά από έφοδο των Αρχών σε δύο αποθήκες που ανήκουν στην επιχείρησή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μόνο επτά από τους περίπου 300 πίνακες που εντοπίστηκαν κρίθηκαν γνήσιοι. Μαζί με τον ιδιοκτήτη συνελήφθη και μία γυναίκα, υπάλληλός του, η οποία φέρεται να είχε παραλάβει το Ευαγγέλιο του 1745 μ.Χ. για να το αποκρύψει.

Κατά την επιχείρηση των Αρχών κατασχέθηκαν επίσης 190.000 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν στους χώρους της γκαλερί και των αποθηκών.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν κάποια άτομα παρείχαν πληροφορίες στις Αρχές, έχοντας υποψίες για τα έργα που παρουσίαζε ο γκαλερίστας σε εκθέσεις και δημοπρασίες δεν ήταν γνήσια. Οι ειδικοί εκτίμησαν ότι πρόκειται πιθανότατα για απομιμήσεις και προχώρησαν σε ενημέρωση της ΔΑΟΕ. Η έρευνα πήρε καθοριστική τροπή ύστερα από την εμφάνιση ενός βίντεο, στο οποίο καταγραφόταν ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 1745 που είχε στην κατοχή του ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Φωτογραφίες δείχνουν τη στιγμή που αστυνομικοί απομακρύνουν έργα τέχνης από τη γκαλερί και τα φορτώνουν σε μεγάλο φορτηγό, στο πλαίσιο της επιχείρησης των Αρχών.