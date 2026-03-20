Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η γκαλερί «δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων», αναφερόμενη στο Ευαγγέλιο που κατασχέθηκε. Παράλληλα, σημειώνεται πως έχουν ήδη «πράξει τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, τη χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο».

Αναφορικά με τους πίνακες, η γκαλερί υπογραμμίζει ότι «δεν τους εμπορεύεται, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3) η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιήσε έφοδο στις αποθήκες της γκαλερί του γνωστού επιχειρηματία με έδρα το Κολωνάκι. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν χρήματα, αγνώστου ύψους και περισσότεροι από 500 πίνακες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται πως οι περισσότεροι από 100 πίνακες είναι πλαστοί, ενώ ελέγχονται και οι υπόλοιποι.

Μετά τον έλεγχο της αποθήκης, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του επιχειρηματία.

Αφορμή για την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ αποτέλεσε ένα βίντεο που ανέβασε ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, στο οποίο φέρεται να απεικονιζόταν ένα Ευαγγέλιο του 1700.