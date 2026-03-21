Ο γνωστός έμπορος τέχνης, Γιώργος Τσαγκαράκης, πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου (21/03), μετά τη σύλληψή του με βάση τον νόμο περί Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αττική από στελέχη του «ελληνικού FBI», ύστερα από τον εντοπισμό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο διαφήμιζε προς πώληση ένα παλιό ευαγγέλιο του 18ου αιώνα (1745). Το αντικείμενο κατασχέθηκε και εξετάζεται από ειδικούς, θεωρούμενο γνήσιο αλλά αγνώστου προέλευσης.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για πλαστογραφία, αρχαιοκαπηλία και απάτη. Οι έρευνες είχαν ξεκινήσει εδώ και ενάμιση μήνα, έπειτα από σχετική καταγγελία για την αυθεντικότητα ορισμένων έργων στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Κατά τις έρευνες σε γκαλερί στο Ελληνικό, τη Γλυφάδα και το Κολωνάκι κατασχέθηκαν πάνω από 300 πίνακες, οι περισσότεροι πλαστοί, αρχαία αντικείμενα, βυζαντινές εικόνες και ποσό άνω των 200.000 ευρώ, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Η εταιρεία του κατηγορουμένου υποστηρίζει ότι τα έργα δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, αλλά ανήκουν στην προσωπική συλλογή του ιδιοκτήτη από κληρονομιά. Όσον αφορά το Ευαγγέλιο, τονίζει ότι παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές για αξιολόγηση.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η συλλογή του κατηγορουμένου υπάρχει εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και ότι η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι αρμόδιες αρχές να εξετάσουν τη γνησιότητα, τη χρονολογία του Ευαγγελίου και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, καθώς δεν διαθέτει εξειδικευμένο γνώστη σε θρησκευτικά ή παρόμοια αντικείμενα.