Τα στοιχεία για τη λειτουργία των νοσοκομείων, οι επενδύσεις σε υποδομές και πρωτοβάθμια φροντίδα, καθώς και η ενίσχυση της τηλεϊατρικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη και ολοκληρώνεται σήμερα.

Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτης Μπογιατζίδης, παρουσίασε τα βασικά μεγέθη του συστήματος, σημειώνοντας ότι το 2025 καταγράφηκαν «92.000 εισαγωγές, 25.000 χειρουργικές επεμβάσεις και 700.000 περιστατικά στα τμήματα επειγόντων». Όπως ανέφερε, η στρατηγική ανάπτυξης «διαμορφώνεται με πλήρη ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας» και στηρίζεται σε τρεις άξονες: το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ και τα προγράμματα του υπουργείου.

Αναφέρθηκε σε σειρά επενδύσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα, ενώ στάθηκε στην ανάπτυξη νέων συστημάτων τηλεματικής και τηλεϊατρικής, σημειώνοντας ότι «διασφαλίζουμε πλήρες πλαίσιο για παροχή αυτών των υπηρεσιών Υγείας». Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «ποτέ δεν ήταν το σύστημα Υγείας πιο ενισχυμένο από ό,τι είναι σήμερα» και ότι «όλα τα νοσοκομεία εκσυγχρονίζονται».

Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος, σημείωσε ότι πρόκειται για «ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας», με «εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ». Όπως ανέφερε, το νοσοκομείο πραγματοποίησε «7.500 με 8.000 χειρουργεία την προηγούμενη χρονιά», ενώ διαθέτει μονάδες που είναι «μοναδικές σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα».

Τόνισε ότι οι υπηρεσίες Υγείας είναι υψηλού επιπέδου, με 1.400 εργαζόμενους, ενώ έκανε λόγο για άριστη συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση του προσωπικού, σημειώνοντας ότι «τα τελευταία 3 χρόνια έχουν πληρωθεί τουλάχιστον 49 θέσεις», ενώ υπογράμμισε ότι μετά την πανδημία «πολλοί νοσηλευτές παρέμειναν στα νοσοκομεία και προσλήφθηκαν».

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», Ελένη Ροφαέλα, σημείωσε ότι «ο κόσμος εμπιστεύεται το σύστημα υγείας». Όπως ανέφερε, «από τα επείγοντα του Σισμανόγλειου έχει περάσει όλος ο πληθυσμός της πόλης της Κομοτηνής», γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Εστίασε στην εμπειρία της πανδημίας, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε «ευκαιρία να οργανωθούμε καλύτερα», ενώ τόνισε ότι «κάθε μέρα προσπαθούμε να αναβαθμίζουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας». Υπογράμμισε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διαχείριση του υγειονομικού προσωπικού», με στόχο να «νιώθει τη στήριξή μας».

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, υπογράμμισε ότι «η συμβολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι ουσιώδης», σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά μέσω 27 κλινικών στο νοσοκομείο και της ενίσχυσης πανεπιστημιακών δομών.

Αναφέρθηκε στα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν «ο καρκίνος και τα λοιμώδη νοσήματα ήταν πιο συχνά», ενώ σήμερα «φαίνεται ότι αυξάνονται τα καρδιαγγειακά», τονίζοντας την ανάγκη διερεύνησης περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων. Όπως εξήγησε, η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας «μπορεί να αποσυμφορήσει το νοσοκομείο και να κάνει και το δικό της αυτοτελές έργο».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημοσιογράφος του Mega, Παναγιώτης Φωτεινός.

