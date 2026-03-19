Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των ΗΠΑ, όπου η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει την πρόθεση να αναδομήσει την πυρηνική της υποδομή και να αποκαταστήσει την ικανότητά της για εμπλουτισμό ουρανίου. Η δήλωση έγινε μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που είχαν εξαπολύσει οι ΗΠΑ εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων το περασμένο καλοκαίρι.

Η Γκάμπαρντ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά την ακρόασή της για τις παγκόσμιες απειλές, μία ημέρα μετά την ένταση που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις γύρω από το περιεχόμενο της γραπτής της δήλωσης. Σύμφωνα με αυτήν, το Ιράν δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία ενέργεια για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου, παρότι διατηρεί την πρόθεση να το πράξει.

Rep. Castro asks about Israel’s goals in the conflict; Tulsi Gabbard responds: “Their aim is to disable Iran’s leadership.” pic.twitter.com/Jw1UVp4DPF — Flashpoint OSINT (@OkosOstan) March 19, 2026

Όπως έγινε γνωστό, στο γραπτό κείμενο της Διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ περιλαμβανόταν η εκτίμηση ότι οι ιρανικές αρχές δεν είχαν αναλάβει «καμία ενέργεια» για την αποκατάσταση του πυρηνικού τους προγράμματος, το οποίο είχε «εκμηδενιστεί» από τα αμερικανικά πλήγματα. Η ίδια εξήγησε ότι αφαίρεσε τη συγκεκριμένη αναφορά από την προφορική της παρουσίαση για λόγους εξοικονόμησης χρόνου.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν το Ιράν σχεδιάζει προληπτική επίθεση κατά των ΗΠΑ, η Γκάμπαρντ απέφυγε να απαντήσει, επισημαίνοντας ότι η αξιολόγηση του τι συνιστά «άμεση απειλή» ανήκει στον πρόεδρο. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν διαθέτει αποδείξεις σχετικά με τις προθέσεις της Τεχεράνης και ότι η τελική απόφαση για κάθε ενέργεια ανήκει στην εκτελεστική εξουσία.

Διαφορετικές στρατηγικές ΗΠΑ και Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ακρόασης, η Γκάμπαρντ επισήμανε ότι οι στρατηγικοί στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν διαφέρουν. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ επικεντρώνεται στην αποδυνάμωση της ιρανικής ηγεσίας, στοχεύοντας την εξόντωση κορυφαίων στελεχών, όπως συνέβη με τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Αντίθετα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι αμερικανικοί στόχοι επικεντρώνονται στην καταστροφή της δυνατότητας του Ιράν να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους, να παράγει πυραυλικά συστήματα και να ενισχύει τη ναυτική του ισχύ, καθώς και στη μείωση της ικανότητας ναρκοθέτησης από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Επίσης, η Γκάμπαρντ τόνισε ότι οι δύο προσεγγίσεις διαφέρουν, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω τη στάση του Ισραήλ ως προς το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Σε ερώτηση αν το Ισραήλ έχει «αγνοήσει» τον πρόεδρο Τραμπ στις επιθέσεις κατά της ενεργειακής υποδομής του Ιράν, η Γκάμπαρντ απάντησε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις εσωτερικές συζητήσεις ή τις στρατηγικές αποφάσεις του Ισραήλ. «Δεν έχω πρόσβαση στις διαπραγματεύσεις τους ή στις σκέψεις που κατευθύνουν την απόφαση για αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον ρόλο της Ουάσιγκτον στις επιθέσεις κατά του Ιράν, η Γκάμπαρντ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετέχουν σε επιχειρησιακές δράσεις, αλλά παρέχουν καθημερινά εκτιμήσεις πληροφοριών για τις εξελίξεις στην περιοχή.