Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να άρουν τις κυρώσεις σε φορτία ιρανικού πετρελαίου που βρίσκονται ήδη σε δεξαμενόπλοια, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την παγκόσμια προσφορά και να περιορίσουν την άνοδο των τιμών, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Εντός των επόμενων ημερών ενδέχεται να άρουμε τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε πλοία. Αυτό είναι περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια», ανέφερε ο Μπέσεντ στην εκπομπή “Mornings with Maria” του Fox Business Network.

Όπως εξήγησε, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε περίπου δέκα ημέρες έως δύο εβδομάδες παγκόσμιων προμηθειών. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η προσθήκη ιρανικού πετρελαίου –το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις– στις αλυσίδες εφοδιασμού θα βοηθήσει στη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα εξαπολύοντας επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια.

Παρεμβάσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε πρόσφατα επιτρέψει την πώληση ρωσικού πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και βρίσκεται ήδη σε δεξαμενόπλοια, μέτρο που, σύμφωνα με το υπουργείο, πρόσθεσε 130 εκατομμύρια βαρέλια στις παγκόσμιες προμήθειες.

Παράλληλα, ο Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε επιπλέον ενέργειες για την αύξηση της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς αποδέσμευσης ποσοτήτων από τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου. Το μέτρο αυτό θα προστεθεί στη συντονισμένη αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τις χώρες της G7 την προηγούμενη εβδομάδα.

Τόνισε ακόμη ότι το υπουργείο Οικονομικών «σε καμία περίπτωση» δεν σκοπεύει να παρέμβει στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, αλλά μόνο να ενισχύσει τις φυσικές προμήθειες, ώστε να αντισταθμίσει το έλλειμμα των 10 έως 14 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που προκλήθηκε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. «Έτσι, για να είμαστε σαφείς, δεν παρεμβαίνουμε στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εφοδιάζουμε την πραγματική αγορά», σημείωσε.

Διεθνείς επαφές και ενεργειακή ασφάλεια

Ο Μπέσεντ αποκάλυψε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με την Ιάπωνα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, προκειμένου να συζητήσουν τη συμμετοχή του ιαπωνικού πολεμικού ναυτικού στην εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ιαπωνίας.

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι η Κίνα έχει εξελιχθεί σε «αναξιόπιστο» προμηθευτή προϊόντων διύλισης, καθώς έχει σταματήσει τις εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών και άλλων διυλισμένων προϊόντων προς χώρες της Ασίας.