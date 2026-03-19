Οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Κατάρ προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε εγκαταστάσεις που αντιστοιχούν στο 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της χώρας. Σύμφωνα με δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Qatar Energy, Σάαντ αλ-Καάμπι, στο πρακτορείο Reuters, η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών στο Ras Laffan, στο βόρειο Κατάρ, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί από τρία έως πέντε χρόνια.

Το Ras Laffan αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο και είναι καθοριστικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας τμημάτων της μονάδας, επηρεάζοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές LNG.

Η QatarEnergy είχε ανακοινώσει νωρίτερα «σημαντικές ζημιές» στις εγκαταστάσεις, κάνοντας λόγο για κύματα διαδοχικών επιθέσεων που προκάλεσαν «μεγάλες πυρκαγιές». Οι φωτιές τέθηκαν υπό έλεγχο μετά από εκτεταμένες προσπάθειες των αρχών και των ομάδων αντιμετώπισης κρίσεων.

Ο Σάαντ αλ-Καάμπι, εκφράζοντας την έκπληξη και τη λύπη του για τα γεγονότα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ – το Κατάρ και η περιοχή – θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού».