Ξετυλίγεται το κουβάρι της δολοφονίας ενός 92χρονου στα Εξάρχεια το 2017, για την οποία κατηγορείται η 33χρονη οικιακή βοηθός του ηλικιωμένου, καθώς μετά τη σύλληψη την περασμένη εβδομάδα μιας 38χρονης συνεργού της, υπάρχουν πλέον εξελίξεις.

Πρόκειται για μια 38χρονη με τα αρχικά Σ.Κ., η οποία συνελήφθη κατόπιν εντάλματος, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τη δολοφονία του 92χρονου στα Εξάρχεια το 2017. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η 38χρονη απολογήθηκε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, αλλά μίλησε και έδωσε στοιχεία και ονόματα προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση-μυστήριο, η οποία παρέμενε ανεξιχνίαστη για 9 χρόνια.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, Ιωάννη Γλύκα, η 38χρονη συνεργάζεται με τις αρχές και υπέδειξε ρητά και με σαφήνεια συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία όπως η ίδια ισχυρίζεται, εμπλέκονται και οδήγησαν αποκλειστικά στον θάνατο τον 92χρονο. Οι Αρχές έφθασαν στην 38χρονη έχοντας συλλάβει νωρίτερα την 33χρονη οικιακή βοηθό, η οποία κατηγορήθηκε για την ανθρωποκτονία του ηλικιωμένου το 2017, αλλά και γιατί φέρεται να έκλεψε τρεις ράβδους χρυσού από την οικία 59χρονου στην Κηφισιά το 2023.

Σημειώνεται, ότι είχε βρεθεί γενετικό της υλικό και στις δύο υποθέσεις.