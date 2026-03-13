Το ειδεχθές έγκλημα στα Εξάρχεια έγινε το 2017, από την οικιακή βοηθό του θύματος.

Στη σύλληψη μίας 38χρονης, για τη δολοφονία του 92χρονου στα Εξάρχεια το 2017, προχώρησε η αστυνομία με την κατηγορία της συνέργειας.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί μία 33χρονη, η οποία ήταν οικιακή βοηθός του 92χρονου, ύστερα από καταγγελία του εργοδότη της ότι είχε κλέψει τρεις πλάκες χρυσού από το θύμα. Από δείγματα DNA που βρέθηκαν στον χώρο, προέκυψε ότι η οικιακή βοηθός εμπλέκεται ενεργά στον θάνατο του 92χρονου.

Στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, κατόπιν έρευνας, έφτασαν στα ίχνη της 38χρονης, η οποία όπως αποκαλύφθηκε ήταν συνεργός της 33χρονης στο ειδεχθές έγκλημα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία όπου θα απολογηθεί.