Μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής ταλαιπωρεί τους οδηγούς το μεσημέρι της Παρασκευής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε Κηφισό, κέντρο της Αθήνας και Αττική Οδό. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κυκλοφορία στην Αθηνών-Λαμίας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη τόσο στο ρεύμα εξόδου (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη) όσο και στο ρεύμα εισόδου (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών). Η αυξημένη κίνηση προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου.

Ο Κηφισός παραμένει «κόκκινος» στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Μοσχάτου έως και τη Φιλαδέλφεια. Αντίστοιχα, στο ρεύμα καθόδου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν από τη Φιλαδέλφεια μέχρι τον κόμβο του Αιγάλεω, με αποτέλεσμα η διέλευση να είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Δυσκολίες εντοπίζονται και στους δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας (κάθοδος) και τμηματικά στην άνοδο, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στους δρόμους του Κολωνακίου, στην Καλλιρρόης, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού και στη Σταδίου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα δεκαπέντε λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα κυρίως στην έξοδο για Λαμία, στην έξοδο για Πειραιά, καθώς και στο τμήμα από την Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά, 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/e6eW7ObQAn — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 13, 2026

Η Τροχαία συνιστά προσοχή και υπομονή στους οδηγούς, ενώ προτείνεται, όπου είναι εφικτό, η χρήση εναλλακτικών διαδρομών για την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων.