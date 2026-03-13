Ένα σκοτεινό θρίλερ κατασκοπείας φαίνεται πως εκτυλίσσεται στην περιοχή της Σούδας, μετά τη σύλληψη ενός 58χρονου Πολωνού άνδρα, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ελληνικών Αρχών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα Χανιά, ύστερα από πληροφορίες που κινητοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες ασφαλείας. Οι Αρχές εντόπισαν τον άνδρα και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ παράλληλα ξεκίνησε έρευνα γύρω από τη δράση του.

Κομβικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί ένα λευκό βαν στο οποίο φέρεται να διέμενε. Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ηλεκτρονικές συσκευές, μεταξύ των οποίων λάπτοπ, USB και τάμπλετ. Το υλικό κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από ειδικούς των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος είναι υπήκοος Πολωνίας και πρώην στρατιωτικός. Τους τελευταίους μήνες είχε εγκατασταθεί στην παραλία του Μαραθιού, πολύ κοντά στη ναυτική βάση της Σούδας, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

Μάλιστα, φαίνεται πως επισκεπτόταν το ίδιο σημείο και τα προηγούμενα 2 χρόνια, κυρίως από τον Οκτώβριο έως την άνοιξη.

Οι έρευνες στο κινητό του τηλέφωνο αποκάλυψαν φωτογραφίες από τον προβλήτα της βάσης, αλλά και από πολεμικά πλοία που κινούνταν στην περιοχή. Τα αρχεία αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να τα προωθούσε σε αποδέκτη στην Πολωνία.

Ο ίδιος, πάντως, δίνει διαφορετική εκδοχή. Υποστηρίζει ότι έστελνε τις φωτογραφίες στην αδελφή του, εξηγώντας πως ο σύζυγός της είναι στρατιωτικός και έχει ιδιαίτερη αγάπη για τα πλοία.

Παρά τους ισχυρισμούς του, οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν με προσοχή κάθε στοιχείο, ενώ το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συσκευών αναμένεται να ρίξει φως στο αν πρόκειται για μεμονωμένη υπόθεση ή για κάτι πολύ μεγαλύτερο.