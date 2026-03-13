Επιχείρηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου πραγματοποίησε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Μαρτίου 2026 η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τέσσερις κρατούμενοι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, ενώ χρησιμοποιήθηκε και αστυνομικός σκύλος.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και επικεντρώθηκαν σε συνολικά 16 κελιά του Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

* 2 μαχαίρια

* 1 αυτοσχέδιο σουβλί

* 4 κινητά τηλέφωνα

* φορτιστής κινητών τηλεφώνων

* κρίκος με 3 κλειδιά

* ιδιόχειρες σημειώσεις

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.