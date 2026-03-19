Η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 57χρονου αλλοδαπού, η οποία σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 στην περιοχή των Πατησίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Υπενθυμίζεται, ότι το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου δύο δράστες προσέγγισαν τον 57χρονο την ώρα που αποχωρούσε από γραφείο που διατηρεί στα Πατήσια. Λόγω προσωπικών διαφορών μαζί του, αφού τον γρονθοκόπησαν, του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν επτά φορές, τραυματίζοντάς τον στα πόδια.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 50 και 38 ετών. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση στην ίδια περιοχή. Κατά τη διάρκεια ερευνών σε δύο κατοικίες και σε κατάστημα που ανήκει στον 50χρονο συλληφθέντα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 53 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.