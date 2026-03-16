Σοβαρά αδικήματα περιλαμβάνει η ποινική δίωξη σε βάρος των τριών Τούρκων υπηκόων που συνελήφθησαν για την υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται σε ανακριτή από τον οποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους πριν αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.