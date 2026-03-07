Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/3), στην Τρίπολη, όταν μια γυναίκα αστυνομικός έχασε τη ζωή της από πυρά μέσα στο σπίτι της στην οδό Παναγιώτη Δεκάζου.

Ειδικότερα, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, την ώρα που στο διαμέρισμα βρίσκονταν ο σύζυγός της, επίσης ένστολος, μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα της περιοχής, από τον σύζυγό της είχε αφαιρεθεί η άδεια οπλοφορίας λόγω ψυχικών προβλημάτων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και άρχισαν τη συλλογή στοιχείων, ενώ παράλληλα αναζητούν μαρτυρίες που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, στην Τρίπολη. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, η αστυνομικός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.