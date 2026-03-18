Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη τη νύχτα, προσθέτοντας πως «σημαντικές εκπλήξεις» αναμένονται μέσα στην ημέρα.

«Σήμερα αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σε όλα τα μέτωπα, που θα κλιμακώσουν τον πόλεμο που διεξάγουμε εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», δήλωσε ο Κατζ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης ασφαλείας, σύμφωνα με όσα ανέφερε το γραφείο του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η ένταση των πληγμάτων στο Ιράν αυξάνεται» και ότι «ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών Χατίμπ εξουδετερώθηκε επίσης τη νύχτα».

Ο Κατζ σημείωσε ακόμη ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν «εξουσιοδοτήσει τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να εξουδετερώνουν οποιοδήποτε ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο… χωρίς να απαιτείται πρόσθετη έγκριση».