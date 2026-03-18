Μεγάλη επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε με ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων το Ιράν. Σειρήνες ακούστηκαν στο τελ Αβίβ και δεκάδες συνεργεία διάσωσης καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν σε περιοχές που έγιναν εκρήξεις.

Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης του Ισραήλ ανέφερε ότι ένας άντρας και μία γυναίκα τραυματίστηκαν θανάσιμα στην περιοχή Ραμάν Γκαν του Τελ Αβίβ

Χτυπήθηκε ο σταθμός Σαβιντόρ στο Τελ Αβίβ

Μετά από εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου, οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν πως συντρίμμια ύστερα από επιτυχημένη αναχαίτιση έπεσαν στον σταθμό του τρένου Σαβιντόρ. Οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι μεγάλες.

Υλικές ζημιές υπάρχουν σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας του Ισραήλ.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι ομάδες της αναζητούν άτομα που έχουν παγιδευτεί σε κατεστραμμένα κτίρια στην περιοχή Ραμάτ Γκαν, νότια του Τελ Αβίβ.