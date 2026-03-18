Η στάση του Ιράν απέναντι στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων δεν αναμένεται να μεταβληθεί ουσιαστικά, δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αραγτσί σημείωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα.

Ο πρώην Ανώτατος Θρησκευτικός ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, είχε εκδώσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 θρησκευτικό διάταγμα (φετφά) που απαγόρευε την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Για χρόνια, δυτικές χώρες μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατηγορούσαν την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, οι ιρανικές αρχές επιμένουν ότι το πυρηνικό τους πρόγραμμα έχει αποκλειστικά μη στρατιωτικό χαρακτήρα.

Τέλος, ο επικεφαλής της Ιρανικής Εξωτερικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επεσήμανε ότι τα θρησκευτικά διατάγματα εξαρτώνται από τον νομικό του Ισλάμ που τα εκδίδει και πρόσθεσε πως δεν μπορεί ακόμη να εκτιμήσει τις θέσεις του Μοτζταμπά Χαμενεΐ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σχετικά με τη νομολογία ή την πολιτική.