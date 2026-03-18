Η κηδεία του Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, αναμένεται να τελεστεί εντός της ημέρας στην Τεχεράνη. Ο ισχυρός αξιωματούχος σκοτώθηκε χθες, Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.

Το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας επιβεβαίωσε την απώλεια του επικεφαλής του, μιας εξέχουσας μορφής της ιρανικής εξουσίας, ο οποίος μόλις την Παρασκευή είχε εμφανιστεί σε διαδήλωση στην Τεχεράνη, αψηφώντας τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς.

Η τελετή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim. Θα γίνει ταυτόχρονα με τις κηδείες του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, και των ογδόντα και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που σκοτώθηκαν όταν φρεγάτα βυθίστηκε από αμερικανικό υποβρύχιο ανοικτά της Σρι Λάνκα.

Τα ονόματα των Αλί Λαριτζανί και Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο ιρανών ηγετών που, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, σκοτώθηκαν από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, στις πρώτες ώρες του πολέμου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο FARS, ο Αλί Λαριτζανί έγινε στόχος «αμερικανικών και ισραηλινών αεροσκαφών στο σπίτι της κόρης του». Ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, επικεφαλής του ιρανικού στρατού, δεσμεύθηκε ότι το Ιράν «θα πάρει εκδίκηση» για «το αγνό αίμα» του Λαριτζανί και «των άλλων αγαπητών μαρτύρων».

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα πλήγματα που έπληξαν το Τελ Αβίβ τη νύχτα —και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές— εξαπολύθηκαν για «να εκδικηθούμε» τον θάνατο του Λαριτζανί και άλλων αξιωματούχων.

«Ηγέτης de facto» και διεθνείς αντιδράσεις

Ανώτερος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι ο Αλί Λαριτζανί ήταν «de facto ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος, πάνω απ’ όλα εδώ και δυο εβδομάδες». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακόμη και πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, «θεωρείτο αυτός που έπαιρνε αποφάσεις και κινούσε τα νήματα».

Ο ισραηλινός στρατός δεσμεύθηκε ότι την ίδια τύχη θα έχει και ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης πριν από μία εβδομάδα, χωρίς να έχει κάνει δημόσια εμφάνιση. Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχει «παραμορφωθεί» λόγω τραυματισμού στο πόδι από την επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του.

Την 19η ημέρα του πολέμου, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της σύρραξης θα «πλήξουν όλο τον κόσμο». Όπως ανέφερε μέσω X, «το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους—ανεξαρτήτως πλούτου, θρησκείας ή φυλής».

Αμερικανικά πλήγματα και αντιδράσεις Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό του Χορμούζ, χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες 2,3 τόνων. Η περιοχή θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με αγανακτισμένο τόνο πως το ναυτικό των ΗΠΑ «δεν χρειάζεται την υποστήριξη συμμάχων» για να διασφαλίσει το στενό, το οποίο έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν. «Δεν έχουμε ανάγκη και δεν επιθυμούμε πλέον τη βοήθεια των χωρών του NATO—ποτέ δεν τη χρειαζόμασταν!», ανέφερε μέσω Truth Social.

Επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου

Το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και γειτονικών χωρών του Κόλπου, στοχοποιώντας αμερικανικά συμφέροντα και κρίσιμες υποδομές. Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν drones και βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «ιρανικό βλήμα» κατέπεσε κοντά στο αρχηγείο του στρατού της Αυστραλίας στη Μινχάντ, όπως ανακοίνωσε ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Παρόμοια περιστατικά αναφέρθηκαν και στο Κατάρ και το Κουβέιτ, όπου αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και drones.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον στόχων της Χεζμπολά στον Λίβανο. Δύο βομβαρδισμοί στο κέντρο της Βηρυτού είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό 24, σύμφωνα με τις αρχές. Οι συνοικίες Ζουκάκ ελ Μπλατ και Μπάστα επλήγησαν, ενώ λίγο αργότερα βομβαρδίστηκε και τρίτη συνοικία, η Μπασούρα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «άρχισε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολά» στη νότια πόλη της Τύρου, ανταποδίδοντας «εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του κράτους του Ισραήλ». Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα, προκαλώντας πανικό και κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς χιλιάδες προσπάθησαν να φύγουν με αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τον Μπιλάλ Κασμάρ, εκπρόσωπο της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιοχή, πολλές οικογένειες παρέμειναν στην Τύρο, μεταξύ αυτών και όσοι ζουν σε καταυλισμούς παλαιστινίων προσφύγων. Περίπου 11.000 εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του νοτίου Λιβάνου είχαν ήδη καταφύγει στην πόλη μετά την αναζωπύρωση του πολέμου στις 2 Μαρτίου.