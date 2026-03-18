Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για τη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, αλλά και για την απαιτητική συνέχεια της ομάδας στη EuroLeague, με αντίπαλο την Μπασκόνια.

Ο Αμερικανός στάθηκε ιδιαίτερα στην ομαδική λειτουργία των «ερυθρολεύκων», δίνοντας έμφαση στη συμβολή των Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ, τους οποίους και αποθέωσε για τη στάση τους στο παρκέ.

Όπως τόνισε, πρόκειται για παίκτες που δεν λειτουργούν με εγωισμό, αλλά βάζουν την ομάδα πάνω από όλα, κάτι που –όπως χαρακτηριστικά ανέφερε– «τους το επέστρεψαν οι Θεοί του μπάσκετ».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Χθες βράδυ ο Φουρνιέ σκόραρε 36, ο Σάσα 24 και ο Ολυμπιακός καταφέρνει σε κάθε παιχνίδι να έχει έναν επιπλέον πρωταγωνιστή. Είναι υπεύθυνο το Bartzokas Ball για την παραγωγή τέτοιων αριθμών;

«Ναι, αυτό είναι που κάνει αυτόν τον άνθρωπο τόσο καλό. Με την επίθεσή του και με την φιλοσοφία της έξτρα πάσας, είναι σίγουρο ότι οι Θεοί του μπάσκετ θα σου ανταποδώσουν το γεγονός ότι δεν είσαι εγωιστής. Αυτοί οι δύο τύποι, αλλά και όλοι οι άλλοι δεν είναι καθόλου εγωιστές και οι Θεοί του μπάσκετ τους το επέστρεψαν χθες. Όταν παίζουν με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να χάσουμε και όλοι οι υπόλοιποι τους ακολουθήσαμε».

Κόντρα στην Μπασκόνια έκανες το ντεμπούτο σου στην EuroLeague. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει για εσένα από τότε;

«Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συνεχίζω να μαθαίνω από και μεγαλώνω και ο ίδιος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πάνω και κάτω σε όλη αυτήν την διαδρομή, όμως όλοι μαθαίνουμε από αυτά».

Κάνε μου ένα σχόλιο για το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Πώς πρέπει να προσεγγίσετε το παιχνίδι;

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στις καλές εμφανίσεις που έχουμε κάνει. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ώστε να έχουμε πλεονέκτημα στα playoffs. Κάθε αγώνας είναι κρίσιμος».

Τα Χριστούγεννα έλεγες ότι πρέπει να μάθεις οπωσδήποτε το «Είσαι στο μυαλό». Χθες σε είδα να το σιγοτραγουδάς. Είσαι σε καλό δρόμο;

«Δεν το ξέρω ακόμα όλο, αλλά το μέρος που είναι εύκολο το έχω μάθει. Είναι κάποιες λέξεις που με δυσκολεύουν, αλλά θα το βρω».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο εν όψει του αγώνα με την Μπασκόνια;

«Σας ευχαριστούμε που έρχεστε στο γήπεδο, ελπίζω να είναι ξανά sold-out ο αγώνας. Σας θέλουμε δίπλα μας, γιατί πραγματικά τα δίνουμε όλα για τον Ολυμπιακό και για εσάς».