Με αυτή τη σημαντική επικράτηση, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα, η οποία δίνει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Παράλληλα, κάλυψαν τη διαφορά της ήττας του πρώτου γύρου, αποκτώντας προβάδισμα σε πιθανή ισοβαθμία.
Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται πλέον σε εξαιρετική θέση στη βαθμολογία και, με τη φόρμα που δείχνει, δεν αποκλείεται να διεκδικήσει ακόμα και την κορυφή της κανονικής περιόδου.
Οι εξ αναβολής αγώνες:
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 93-82
- Παρτίζαν – Dubai BC 88-74
- Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87
Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:
- Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 19/3 στις 19:00
- Αναντολού Εφές – Μονακό 19/3 στις 19:30
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 19/3 στις 21:05
- Ολυμπιακός – Μπασκόνια 19/3 στις 21:15
- Μπάγερν – Dubai BC 19/3 στις 21:30
- Παρί – Παρτίζαν 19/3 στις 21:45
- Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 στις 19:45
- Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 στις 20:00
- Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 στις 21:15
- Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 στις 21:45 Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 24/3 στις 19:30
- Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 24/3 στις 20:00
- Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο 24/3 στις 20:00
- Dubai BC – Παναθηναϊκός 24/3 στις 20:30
- Βαλένθια – Ολυμπιακός 24/3 στις 21:30
- Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 24/3 στις 21:30
- Παρτίζαν – Βιλερμπάν 24/3 στις 21:45
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 24/3 στις 22:00Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας 25/3 στις 21:30
- Βίρτους Μπολόνια – Παρί 25/3 στις 21:45