«Δέχομαι την διαφορετική άποψη, δεν δέχομαι την διαφορετική στρατηγική και ειδικά όταν αυτή εργαλειοποιείται συνεχώς από τη ΝΔ»: με αυτή τη φράση ο Νίκος Ανδρουλάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πειθαρχικών μέτρων μετά την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. «Οποιος δεν βοηθάει την συλλογική προσπάθεια, πρέπει κάτι να κάνουμε. Έχω χρέος να περιφρουρήσω την ενότητα της παράταξης», τόνισε στο Mega, επισημαίνοντας πως είναι ο πρόεδρος που έχει κάνει τις λιγότερες διαγραφές από όσους έχουν περάσει στο ΠΑΣΟΚ.

«Είναι το έσχατο μέσο, όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης. Θα δώσουμε ενωμένοι την μάχη, έχουμε χρέος απέναντι στον κόσμο», ανέφερε όταν ρωτήθηκε για περισσότερες διαγραφές και απαντώντας σε σχετική ερώτηση που αφορούσε τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Η προειδοποίηση έρχεται λίγες μέρες μετά τις εκλογές συνέδρων και ενώ ο Δούκας θέτει επί τάπητος το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών.

Ο Ανδρουλάκης σχολίασε, σε αυτό το πλαίσιο, την επιμονή για την κατάθεση ψηφίσματος για τις μετεκλογικές συνεργασίες που θα αποκλείει τη ΝΔ: «Ο κ. Δούκας προσπαθεί να βρει κάτι για να έχει μια ατζέντα στο συνέδριο. Εχει περιεχόμενο αυτή η ατζέντα; Όταν όλο το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει, ότι η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της ΝΔ, νομίζω κρούει συνεχώς ανοιχτές πόρτες. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια στρατηγική (…) για να το πετύχουμε δεν χρειάζονται ούτε υπονοούμενα ούτε πράγματα που δεν έχουν περιεχόμενο», ανέφερε. «Πότε ξανά αξιωματική αντιπολίτευση έχει στρατηγική συγκυβέρνησης με την κυβέρνησης; Το θέμα είναι λήξαν», ξεκαθάρισε, επισημαίνοντας πως η εθνική στρατηγική που θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο θα περιέχει και την πολιτική στρατηγική μετεκλογικά.