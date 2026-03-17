Ρεπορτάζ της Wall Street Journal αποκαλύπτει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν τη μαζική παραγωγή του drone Lucas, στα πρότυπα των ιρανικών Shahed.

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να προχωρήσει στη μαζική παραγωγή ενός μη επανδρωμένου drone τύπου «καμικάζι» που πρόσφατα αναπτύχθηκε από τον αμερικανικό στρατό κατά στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Το drone, με την ονομασία Lucas, είναι μοντέλο εμπνευσμένο από τα ιρανικά drones Shahed, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον χωρών στην περιοχή μετά τις επιθέσεις που ηγήθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ άρχισαν να χρησιμοποιούν τα drones Lucas στη Μέση Ανατολή αργά πέρυσι.

Ο Έμιλ Μάικλ, υπογραμματέας του Πενταγώνου για έρευνα και μηχανική, δήλωσε στη Journal σε μια βιομηχανική διάσκεψη ότι τα drones «έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής πολύ αποτελεσματικά και έχουν αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο στο οπλοστάσιο».

Πρόσθεσε ότι ο στρατός συνεχίζει να βελτιώνει την τεχνολογία για παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα.

Ο κατασκευαστής SpektreWorks έχει παραγάγει «δεκάδες» από αυτά τα drones, αλλά ο στρατός δεν έχει δημοσιοποιήσει πόσα έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις μάχης, σύμφωνα με τον Μάικλ.