Ο κορυφαίος σύμβουλος αντιτρομοκρατίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζο Κεντ, υπέβαλε την παραίτησή του λιγότερο από έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για τον συνεχιζόμενο πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.

Η αποχώρησή του από την ηγεσία του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, αποτελεί την πρώτη παραίτηση υψηλόβαθμου αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει εισέλθει ήδη στην τρίτη εβδομάδα χωρίς να διαφαίνεται κατάπαυση των εχθροπραξιών.

❌🇺🇸 L’épouse de @joekent16jan19, Shannon M. Kent, n’a pas été tuée dans une « guerre fabriquée par Israël ». Elle a été assassinée le 16 janvier 2019 à Manbij, en Syrie 🇸🇾, lors d’un attentat suicide d’un djihadiste de l’Etat Islamique. Elle servait dans la coalition… https://t.co/Z1Mazsvz1A pic.twitter.com/uDVoV8vCPx — SwordOfSalomon (@SwordOfSalomon) March 17, 2026

Σε επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο Τραμπ και δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κεντ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν συνιστούσε σοβαρή απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, τα οποία, όπως ανέφερε, σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου.

Πίσω από την απόφασή του φαίνεται να κρύβεται και μια προσωπική τραγωδία. Η πρώην σύζυγός του και μητέρα των δύο παιδιών του σκοτώθηκε σε επίθεση του ISIS στη Συρία.

Τον Νοέμβριο του 2018 η Σάνον Κεντ υπηρετούσε ως κρυπτολόγος του Πολεμικού Ναυτικού. Στις 19 Ιανουαρίου 2019 έχασε τη ζωή της στο Μανμπίτζ, αφήνοντας πίσω δύο μικρά παιδιά, ηλικίας τριών ετών και δεκαοκτώ μηνών.

Η πορεία και η θυσία της Σάνον Κεντ

Η υπαξιωματικός Κεντ καταγόταν από τη Νέα Υόρκη και φοίτησε στο SUNY Plattsburgh πριν ενταχθεί στο Ναυτικό. Η πρώτη της τοποθέτηση ήταν στη Διοίκηση Πληροφοριακών Επιχειρήσεων στη Τζόρτζια, όπου εθελοντικά συμμετείχε σε αποστολή Individual Augmentation (IA) και αναπτύχθηκε στο Ιράκ με την SEAL Team 10 το 2007.

7 years ago. Shannon Mary Kent KIA 16 January 2019 in Manbij Syria on her 5th combat deployment in special operations. I’m grateful for every moment we had & for the lives we created. Shannon was an amazing wife, mother, friend, sister & daughter. Shannon eternal. pic.twitter.com/Tz1n0Jq8Ez — Joe Kent (@joekent16jan19) January 16, 2026

Ακολούθησαν μεταθέσεις στη Naval Special Warfare Support Activity Two (SA-2) και νέες αποστολές στο Ιράκ με την SEAL Team 10 το 2009 και την SEAL Team 4 την περίοδο 2010-2011. Το 2012-2013 υπηρέτησε στο Αφγανιστάν, επίσης με την SEAL Team 4.

Με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εντυπωσιακές γλωσσικές δεξιότητες, η Κεντ είχε γεννηθεί το 1983 και εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το 2003. Ο πατέρας της ήταν αστυνομικός και ο θείος της πυροσβέστης· και οι δύο συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης της 11ης Σεπτεμβρίου, γεγονός που την ώθησε να ακολουθήσει στρατιωτική καριέρα, όπως και ο αδελφός της, που υπηρετούσε στους Πεζοναύτες.

Χάρη στην άριστη γνώση επτά γλωσσών – μεταξύ αυτών ισπανικά, γαλλικά, πορτογαλικά και αραβικά – εξελίχθηκε γρήγορα στον ρόλο της ως κρυπτολόγος στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ.

Το 2006 διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς, τον οποίο αντιμετώπισε επιτυχώς με χειρουργική επέμβαση.

Η τελευταία της αποστολή ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε με τον θάνατό της τον Ιανουάριο του 2019, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον του ISIS. Σκοτώθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (IED), ενώ εκτελούσε καθήκοντα συλλογής πληροφοριών.

Η Κεντ είχε αναλάβει τον εντοπισμό πυρήνων του ISIS και των ηγετών τους, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες σε μονάδες που πραγματοποιούσαν στοχευμένα πλήγματα. Ήταν μέλος της ομάδας «The Mohawks», η οποία επιχειρούσε υπό συνθήκες υψηλού κινδύνου.

Ελάχιστοι άνδρες και γυναίκες των ειδικών δυνάμεων μπορούσαν να επιχειρούν με χαμηλή ορατότητα μέσα σε πόλεις, σε άμεση επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Η Κεντ, χάρη στις γλωσσικές της γνώσεις και την εκπαίδευσή της στις τεχνικές ανθρώπινης συλλογής πληροφοριών, διέπρεψε σε αυτόν τον ρόλο.

Όπως και μεγάλο μέρος της καριέρας της, πολλές από τις επιχειρήσεις της με την ομάδα «Mohawks» παραμένουν διαβαθμισμένες και δεν αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

Η αποφασιστικότητα και η ικανότητά της συνέβαλαν στην εξουδετέρωση εκατοντάδων εχθρικών μαχητών, αποδυναμώνοντας καθοριστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του εχθρού. Έπεσε εν ώρα καθήκοντος, κάνοντας αυτό που αγαπούσε.