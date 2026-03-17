Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι το Ιράν δεν ξεκίνησε τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και ότι η υπεράσπιση της χώρας ενάντια στην εισβολή αποτελεί «φυσικό δικαίωμα της Τεχεράνης, στο οποίο είμαστε ειδικοί».

«Η χρήση των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή εναντίον του Ιράν, με σκοπό να διαταραχθούν οι σχέσεις μας με τους γείτονές μας, πρέπει να σταματήσει», έγραψε ο Πεζεσκιάν στο X, προσθέτοντας ότι συζήτησε το θέμα με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας. «Η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή δεν μπορούν να επιτευχθούν αγνοώντας την εβραιο-αμερικανική εισβολή στη χώρα μας. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υποκύψει στους νταήδες».

In my conversation with the president of France, Emmanuel Macron, I emphasized that Iran did not begin this atrocious war. Defending against invasion is a natural right, in which we are good at. 1/5 — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 16, 2026

Ο Πεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν αναμένει από τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει την εισβολή και να «πείσει τους εισβολείς να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο», προσθέτοντας ότι το να ξεκινάς έναν πόλεμο για κατάκτηση με βάση ψευδείς πληροφορίες, είναι «μια μεσαιωνική πράξη στον 21ο αιώνα». «Το να μιλάμε για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχει νόημα, μέχρι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στη γη μας στο μέλλον» κατέληξε.