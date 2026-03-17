Ο Σον Πεν, ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, που αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Ουκρανία, δεν παρέστη στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ την Κυριακή, όπου και τιμήθηκε. Ωστόσο, παρέλαβε ένα ιδιαίτερο «ουκρανικό Όσκαρ», κατασκευασμένο από τα υπολείμματα ενός βαγονιού που είχε καταστραφεί από ρωσικό βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ουκρανικής εταιρείας σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia στο Instagram, το εναλλακτικό αυτό βραβείο δημιουργήθηκε «από τον χάλυβα ενός βαγονιού το οποίο καταστράφηκε από μια ρωσική επίθεση» και απονεμήθηκε στον Πεν ως ένδειξη εκτίμησης για τη στήριξή του προς την Ουκρανία.

Η Ukrzaliznytsia δημοσίευσε και ένα βίντεο, όπου ο ηθοποιός φαίνεται να παραλαμβάνει το μεταλλικό αγαλματίδιο – ένα λεπτό κομμάτι χάλυβα σε σχήμα των διάσημων χρυσών Όσκαρ. Στο βίντεο, ο Πεν λέει «σας ευχαριστώ» και χαρακτηρίζει το δώρο «θησαυρό».

Το ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα από ρωσικούς βομβαρδισμούς τους τελευταίους μήνες, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στο συγκεκριμένο βραβείο.

Πιστός υποστηρικτής του Κιέβου απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ο 65χρονος ηθοποιός είχε παραδώσει το 2022 ένα από τα δύο Όσκαρ του στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως πράξη αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό.

Την Κυριακή, ο Σον Πεν κέρδισε το τρίτο του χρυσό αγαλματίδιο, για τον ρόλο του στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», στην κατηγορία β΄ ανδρικού ρόλου. Παρ’ όλα αυτά, δεν παρευρέθηκε στην τελετή στο Λος Άντζελες, καθώς προτίμησε να επισκεφθεί εκ νέου την Ουκρανία, όπου συναντήθηκε με τον Ζελένσκι.

«Στέκεσαι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα του ευρείας κλίμακας πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος στον ηθοποιό, τον οποίο χαρακτήρισε «πραγματικό φίλο» του ουκρανικού λαού.