Το «17 στα 17» στο πρωτάθλημα πέτυχε, την Τρίτη (17/3) το μεσημέρι, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκες» του Γιώργου Ντόσκα, που αγωνίστηκαν χωρίς τις Νίνου, Τριχά, Τορνάρου, Σέκουλιτς και Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, επικράτησαν εύκολα με 17-7 του ΝΟ Πατρών εκτός έδρας, στο Εθνικό κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Αντ. Πεπανός», για το ματς της 17ης αγωνιστικής, πανηγυρίζοντας τη 17η διαδοχική τους νίκη στη φετινή Α1, συνεχίζοντας αήττητες την πορεία τους.

Στην αγωνιστική σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Super Cup, Champions League), τα κορίτσια του Ολυμπιακού μετρούν 23 νίκες σε 24 ματς.

Ο Ολυμπιακός στρέφει, πλέον, την προσοχή του στην Ευρώπη και στο Champions League, αφού το Σάββατο (21/3, 18:00), αντιμετωπίζει την Ντουναϊσβάρος στην Ουγγαρία, για το ματς της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-6, 2-5, 2-2

ΝΟ Πατρών: Κ. Ζαφειράκη, Κρότεου 1, Γ. Ζαφειράκη, Ν. Μπαλάτσα, Γροζοπούλου, Μ. Ε. Μπαλάτσα, Πασσά, Ράντονιτς 4, Μοίραλη 1, Αναστ. Αναστασίου, Κασπίρη, Λυκοθανάση 1, Βαβίλη, Αθανασοπούλου, Ανδρ. Αναστασίου

Ολυμπιακός: Σταματοπούλου, Κλεισούρα 2, Κουρέτα, Σάντα 1, Αντριους, Σιούτη 2, Μπίκου 3, Τσούπη, Πλευρίτου 3, Κραβαρίτη 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Διρχαλίδου 1, Λαναρά 2