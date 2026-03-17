Η αγωνία κορυφώνεται το βράδυ της Τρίτης (17/3), καθώς το Champions League μπαίνει σε φάση… ξεκαθαρίσματος, με τις πρώτες τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν στα προημιτελικά να γίνονται γνωστές. Δείτε αναλυτικά τις ώρες έναρξης και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυνατές ρεβάνς για τη φάση των «16». Στο Μάντσεστερ, η Σίτι καλείται να ανατρέψει το βαρύ 3-0 της Μαδρίτης απέναντι στη Ρεάλ, ενώ στο Λονδίνο η Τσέλσι έχει δύσκολο έργο απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, που είχε επικρατήσει με 5-2 στο πρώτο παιχνίδι. Την ίδια ώρα, η Άρσεναλ υποδέχεται τη Λεβερκούζεν, με το 1-1 του πρώτου αγώνα να αφήνει τα πάντα ανοιχτά.

Νωρίτερα, στη Λισαβόνα, η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη αντιμετωπίζει την Μπόντο Γκλιμτ, η οποία έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα μετά τη νίκη της με 3-0 στο πρώτο ματς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

19:45 Champions League: Σπόρτινγκ Λισσαβώνας – Μπόντο Γκλιμτ / COSMOTE SPORT 7 HD

22:00 Champions League: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν / COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 League One: Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν / COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 Champions League: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 Champions League: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ / COSMOTE SPORT 2 HD