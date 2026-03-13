Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο του MEGA, την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 22:00, στη ρεβάνς ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του UEFA Champions League.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο ιστορικό Άνφιλντ, σε έναν αγώνα-θρίλερ με έπαθλο το εισιτήριο για τους «8» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η Λίβερπουλ με αβαντάζ την καυτή έδρα και την ένθερμη στήριξη των φιλάθλων, καλείται να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα. Από την άλλη, η Γαλατασαράι έρχεται στην Αγγλία αποφασισμένη να υπερασπιστεί το προβάδισμα με 1-0 του πρώτου ματς και να σφραγίσει την πρόκριση.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός.

Η ποδοσφαιρική δράση ξεκινά από τις 21:00 στο MEGA με την Pre-Game εκπομπή. Το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού μεταφέρει τον παλμό της βραδιάς με αποκλειστικά ρεπορτάζ και όλες τις τελευταίες εξελίξεις λίγο πριν από τη σέντρα. Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθεί το Post-Game με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, την τεχνική ανάλυση της αναμέτρησης, αλλά και εκτενή στιγμιότυπα από όλα τα παιχνίδια της βραδιάς.

Τις εκπομπές παρουσιάζουν οι: Παναγιώτης Περπερίδης, Μένιος Σακελλαρόπουλος, Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, γεμάτη ένταση, μεγάλους αστέρες και δυνατές συγκινήσεις, έρχεται ζωντανά στο MEGA.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ ΣΤΙΣ 22:00

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00